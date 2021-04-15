В Турции начали пропагандировать вакцинацию от COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Турции созданы группы для пропаганды процесса вакцинации от коронавируса, сообщает в четверг Trend.

С этой целью группы проводят регулярные встречи с гражданами.

Отметим, что до настоящего времени число заразившихся COVID-19 в Турции превысило четыре миллиона человек. От коронавируса скончались 34 734 человека.

За прошедшие сутки в Турции от COVID-19 выздоровели 55 413 человек, а общее число излечившихся достигло 3 480 146.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)