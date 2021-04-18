БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошли 12 327 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За сутки первой дозой вакцины были привиты 9 860 человек, второй – 2 467 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 337 361 человек, из которых первую дозу вакцины получили 889 216, вторую – 448 145 человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.

(Редактор: Надир Насиров)