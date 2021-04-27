Найдены тела еще двух пропавших без вести азербайджанских военннослужащих

БАКУ /Trend/ - Найдены и установлены личности еще двух пропавших без вести азербайджанских военнослужащих, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Республиканскую военную прокуратуру.

Отмечается, что с участием сотрудников Военной прокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ) поисковые группы ВС Азербайджана проводят работу по поиску и нахождению пропавших без вести военнослужащих.

Сотрудники Военной прокуратуры установили места, где находятся тела пропавших без вести военнослужащих, и эвакуировали их. Тела были осмотрены, были проведены необходимые виды экспертиз, их личности были идентифицированы, затем тела были переданы семьям.

В дополнение к информации, распространенной ранее пресс-службой Военной прокуратуры, сообщается, что в результате проведенных следственно-оперативных мер сегодня по назначению были переданы тела двух пропавших без вести военнослужащих – рядовых Мустафаева Эльвина Фуад оглу и Мусаева Алекпера Аловсат оглу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)