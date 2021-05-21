БАКУ/Trend/ - PwC Azerbaijan представила результаты исследования рынка здравоохранения, проведенного посольством Великобритании в Азербайджане.

PwC Azerbaijan стала ключевым участником презентации исследования рынка здравоохранения, организованного Департаментом международной торговли Посольства Великобритании в Баку в отеле JW Marriott.

PwC Azerbaijan была выбрана в качестве консультационного партнера проекта и провела исследования в секторе здравоохранения Азербайджана и изучила возможности данного сектора. Исследование проводилось под руководством Илахи Амирбековой из консалтинговой группы PwC в Азербайджане и директором отдела консультирования практики здравоохранения PwC Россия Монишем Аророй. Мониш рассказал об основных выводах отчета и подчеркнул текущий спрос на медицинские услуги в стране и потенциальные возможности сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном в области клинических услуг и инфраструктуры, санитарного просвещения и цифровой трансформации.

В мероприятии приняли участие ряд высокопоставленных лиц, в том числе исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев, а также министр экспорта Великобритании Грэм Стюарт, Посол Великобритании Джеймс Шарп и Председатель Государственного Агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев.

PwC имеет одну из крупнейших сетей по оказанию консультационных услуг в области здравоохранения, включая директивные органы, поставщиков медицинских услуг, клиентов, оплачивающих эти услуги и медико-санитарные дисциплины для решения проблем, связанных с добавленной стоимостью на услуги, новыми участниками и новыми глобальными рынками.