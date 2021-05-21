В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО)

Общество 21 мая 2021 12:35 (UTC+04:00)
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 21 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Перед началом соревнований состоялось представление стран-участниц.

Сегодня у спортсменов в возрастной категории 12-14 лет пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе среди мужчин, в составе трио и смешанных пар. Гимнасты в возрастной категории 15-17 лет выступят в индивидуальной программе среди женщин и в составе трио.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований будут бороться гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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