SOCAR Turkey организует онлайн-программу летней стажировки для студентов Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Состоялась онлайн-встреча между Бакинской высшей школой нефти (БВШН) и SOCAR Turkey.

В мероприятии приняли участие ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, директор отдела человеческих ресурсов SOCAR Turkey Левент Коджагуль, менеджер отдела по подбору талантов SOCAR Turkey Назли Унсал, инженер-технолог нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR Амаил Мамедова, инженер по организации производства НПЗ STAR Санан Гасанзаде, инженер-технолог нефтехимического холдинга Petkim Кянан Садыгов, а также выпускники БВШН.

На встрече ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что благодаря сотрудничеству Бакинской высшей школы нефти с SOCAR Turkey десятки студентов и выпускников вуза участвовали в программах стажировок и трудоустроились на различные должности. Проходя стажировку, студенты ближе знакомятся с техническими процессами, а также применяют на практике теоретические знания, полученные в вузе.

Представители компании отметили, что главными критериями при отборе студентов для участия в программе стажировки являются академическая успеваемость студентов, а также подход к профессии, стиль самовыражения и эмоциональный интеллект студентов, которые определяются во время интервью, и что студенты Бакинской высшей школы нефти соответствуют этим критериям.

Выпускники БВШН Амаил Мамедова, Санан Гасанзаде и Кянан Садыгов выразили удовлетворение тем, что они работают в компаниях, входящих в SOCAR Turkey Group, и отметили, что знания и навыки, которые они приобрели во время учебы в вузе, помогли им в процессе работы.

В конце встречи было принято решение об организации SOCAR Turkey онлайн-программы летней стажировки для студентов БВШН.