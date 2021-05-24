Стали известны расходы Азербайджана на борьбу с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в прошлом году израсходовал на борьбу с коронавирусом свыше 384 миллионов манатов.

Об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2020 год", сообщает в понедельник Trend.

Согласно документу, на борьбу с пандемией COVID-19 из государственного бюджета было направлено 384,3 миллиона манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)