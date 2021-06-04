БАКУ /Trend/ - Со следующего года в Азербайджане инвалидность будет назначаться по новым критериям, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения страны.

Согласно информации, инвалидность будет назначаться по принципу установления процента потери функций организма, а также с учетом степени тяжести заболевания. То есть I группа будет назначаться при утрате 81-100% функций организма, II группа – 61-80%, III группа – 31-60% функций.

Ограничение возможностей здоровья тоже будет устанавливаться на основании вышеуказанного принципа.

При оценке инвалидности будут учитываться семь основных категорий жизнедеятельности человека – самоуход, свободное передвижение, координация, общение, контроль поведения, обучение и работоспособность.

Действующие 94 нормативно-правовых акта будут приведены в соответствие с этими изменениями, в том числе слова «дети в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья» будут заменены словами «лица с инвалидностью в возрасте до 18 лет». Детям с необратимыми изменениями здоровья инвалидность будет назначаться не до 18 лет, а бессрочно.

Отметим, что министерство труда уже представило в Милли Меджлис (парламент) пакет законодательных документов в связи с новыми критериями установления инвалидности.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)