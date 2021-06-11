Фонд YAŞAT откроет счета в банке на имена еще трех новорожденных детей шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT откроет счета в банке на имена еще трех новорожденных детей шехидов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд.

Как отмечается, Фонд YAŞAT профинансировал расходы, связанные с рождением дочери шехида Фарида Нагиева - Анай, сына шехида Вюсала Гусейнова - Надира, сына шехида Губата Алиева - Губата.

Матерям новорожденных выплачены пособия в размере 1 000 манатов. Кроме того, на имена детей будут открыты в банке депозитные счета на 5 000 манатов. Средства перечисляются за счет пожертвований, вносимых в Фонд. На эти средства регулярно будут начисляться проценты, и дети шехидов смогут снять всю сумму со своих счетов по достижении 18-летнего возраста.

Согласно договору, заключенному между банком и матерями новороджденных, в некоторых случаях они смогут обналичить эти средства раньше установленного срока. Также можно конвертировать эти деньги в любую валюту.

Напомним, что для упрощения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности его деятельности путем предоставления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.