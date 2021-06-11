Теймур Мусаев выступил на заседании высокого уровня Генассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, врио министра Теймур Мусаев выступил на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав.

Согласно информации, 8-10 июня в формате видеоконференции состоялось заседание высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу.

В своем выступлении на заседании врио министра здравоохранения подчеркнул, что Азербайджан входит в число стран с низким уровнем заражения ВИЧ/СПИД: «Однако, учитывая трансграничность данной инфекции, эта проблема остается актуальной и для нашей страны».

Было доведено до внимания, что для поддержки национальных стратегических направлений в борьбе с ВИЧ, начиная с 2006 года, при поддержке UNAIDS/WHO в республике на каждые последующие 5 лет Кабинетом министров утверждаются «Программы мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом»: «Из госбюджета выделяются средства на поддержку Государственных программ, одной из которых является «Программа по предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа в Азербайджанской Республике». Последняя программа была завершена в декабре 2020 года, в рамках которой населению бесплатно предоставляется ARV-терапия, услуги тестирования, профилактические вмешательства для ключевых групп в совокупности со всеми другими разделами противодействия ВИЧ. В настоящее время на стадии утверждения очередная Государственная программа - на 2021-2025 годы. В нее заложены мероприятия по достижению целей 95-95-95, искоренение случаев стигмы и дискриминации, а также дальнейшее расширение программ снижения вреда».

Коснувшись вопроса о негативном влиянии пандемии COVID-19 на все стороны жизни, в том числе на запланированные мероприятия борьбы с ВИЧ, Теймур Мусаев с сожалением отметил, что строгий карантинный режим и другие ограничения отрицательно сказались на ожидаемых результатах по достижению цели 90-90-90. «Несмотря на это, имеются положительные тенденции в отношении передачи ВИЧ от матери к ребенку, и с 2015-го года не зарегистрированы случаи передачи ВИЧ вертикальным путем. Своевременные организационные решения позволили обеспечить беспрерывность и доступность ARV-терапии в жестких условиях пандемии COVID-19, интеграции услуг в сфере службы ТБ/ВИЧ, наркология/ВИЧ», - добавил Мусаев.

В завершении своего выступления врио министра здравоохранения подчеркнул, что Азербайджанская Республика, следуя «Целям устойчивого развития ООН на период до 2030 года», признавая важность борьбы с ВИЧ-инфекцией в рамках основ политики здравоохранения, выполняет все взятые на себя обязательства в соответствии с Политическими декларациями ООН по ВИЧ/СПИДу: «Азербайджан, будучи привержен делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, приветствует принятие новой Политической декларации и выражает надежду, что Декларация, с учетом новых реалий, будет способствовать решению поставленной цели ликвидации ВИЧ/СПИДа к 2030 году», - подытожил Теймур Мусаев.

(Перевод: Кямаля Сеидова)