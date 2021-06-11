В течение июня бакинское метро будет работать ежедневно

БАКУ /Trend/ - В течение июня метро будет осуществлять пассажирские перевозки на ежедневной основе.

Как сообщили в пятницу Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен", для удобства футбольных фанатов, а также лиц, аккредитованных на матчи ЕВРО-2020, и гостей города метро будет работать до 02:00 ночи.

"Как известно, три матча группы А (12, 16 и 20 июня) и матч 1/4 финала (3 июля) пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе, находящемся рядом со станцией метро «Кероглу». Для организации образцового обслуживания приезжающих в столицу любителей спорта бакинское метро в июне будет работать ежедневно. Лица, аккредитованные на матчи чемпионата Европы, смогут пользоваться Бакинским метрополитеном без оплаты проезда, предъявив соответствующее удостоверение. В эти дни на станции метро "Кероглу" будет работать оперативный штаб. В нем созданы условия для обеспечения деятельности соответствующих структур, реализации оперативно-плановых мероприятий, регулирования движения и т.д.", - сказали в ЗАО.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)