На территории Агдамского района состоялось открытие очередной воинской части (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.

В целях организации боевого дежурства и службы войск на высоком уровне и обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями на территории Агдамского района введена в эксплуатацию очередная воинская часть модульного типа, оснащенная современным оборудованием.

Отметим, что служебные помещения в комплексе оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

Командир воинского объединения генерал-майор Хикмет Гасанов передал личному составу поздравления министра обороны по случаю открытия воинской части и пожелал успехов на службе.

На церемонии группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены ценные подарки.

Строительство новых воинских частей продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)