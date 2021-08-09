БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 511 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 271, вторую – 240.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составляет 5 418 754.

При этом первую дозу вакцины получили 3 160 755, вторую – 2 257 999 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)