В Азербайджане вузы будут нести ответственность за допуск к занятиям студентов без COVİD-паспорта - МВД
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вузы будут нести ответственность за допуск к занятиям студентов без COVİD-паспорта.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.
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