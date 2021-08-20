В Азербайджане вузы будут нести ответственность за допуск к занятиям студентов без COVİD-паспорта - МВД

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вузы будут нести ответственность за допуск к занятиям студентов без COVİD-паспорта.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.