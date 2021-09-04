В Азербайджане выявлены еще 3 305 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 423 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 3 305 случаев заражения коронавирусом, 3 423 человека вылечились, 40 – скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены 439 562 случая заражения коронавирусной инфекцией, 380 710 человек вылечились, 5 800 – скончались, число активных больных составляет 53 052.
За последние сутки в стране проведены 18 172 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 535 906.
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