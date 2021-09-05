По итогам XVI летних Паралимпийских игр в Токио сборная Азербайджана заняла 10-е место (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершились XVI летние Паралимпийские игры Токио-2020. Национальная паралимпийская сборная Азербайджана заняла 10-е место среди 163 стран мира. Азербайджанские спортсмены завоевали 19 медалей, в том числе 14 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые. Это рекордный результат в истории паралимпийской команды Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, сегодня прошла церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио. Знаменосцем нашей сборной стала Ламия Велиева – обладательница как золотой (T13 400 м – паралимпийский рекорд), так и серебряной награды (T13 100 м) этих игр.

Шахана Гаджиева, Салех Раман, Вугар Ширинли, Севда Валиева, Ханым Гусейнова, Гусейн Рагимли, Хамид Гейдари, Эльвин Астанов, Дурсадаф Керимова, Вали Исрафилов, Ламия Велиева, Орхан Асланов стали обладателями золотых медалей, Ламия Велиева завоевала серебро, Парвин Мамедов, Намиг Абаслы, Ильхам Закиев, Саид Наджафзаде стали бронзовыми призерами.

Кроме того, азербайджанские спортсмены добились ряда рекордных результатов.

Так, Хамид Хейдари (F57) установил мировой рекорд в метании копья с результатом 51,42 м.

В легкой атлетике Эльвин Астанов (F53 – толкание ядра) побил мировой рекорд с результатом 8,77 метра.

Вали Исрафилов (S12 – брасс на дистанции 100 метров) установил паралимпийский рекорд с результатом 1:04.86.

Ламия Велиева (Т13) побила паралимпийский рекорд – 55 секунд в беге на 400 метров.

Отметим, что азербайджанский пловец Раман Салех завоевал золотые медали в 3 категориях – 100 метров на спине, 100 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем.