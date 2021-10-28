Улиткотерапия – способна сотворить чудеса с кожей лица и тела
В клинике эстетической косметологии ÄSTHETIK LAB вы можете попробовать на себе улиткотерапию. Улиткотерапия – это косметологическая услуга, способная сотворить чудеса с кожей лица и тела. Сегодня эта процедура пользуется особым спросом, благодаря высокой эффективности и безболезненности.
Для массажа используются лечебные сухопутные улитки родом из Африки – ахатины. Полезные свойства этих моллюсков были открыты давно, но в медицине их стали использовать сравнительно недавно.
Улиткотерапия – это улитковый массаж. Улитки перемещаются по обрабатываемой зоне, выделяя слизь, богатую полезными веществами. В слизи ахатинов содержится большое количество полезных веществ, а именно: эластин, коллаген; протеаза, хитозан; гликолевая кислота; витамины А, В, С, Е.
Ползая по коже лица или тела, улитки оставляют слизь, оказывающую оздоравливающий и омолаживающий эффект. Результаты курса улиткотерапии:
Омолаживающий эффект – разглаживание морщин, повышение тугора кожи, коррекция овала лица, общий эффект дорогого лифтинга.
Отбеливание – устранение пигментации и веснушек.
Восстановление – рассасываются следы от акне, небольшие рубцы и шрамы.
Защита – антиоксиданты защищают от ультрафиолета и свободных радикалов.
Очищение – эффект пилинга, подходит даже для чувствительной кожи.
Улиткотерапия подходит как для молодой, так и для увядающей кожи, помогает бороться с самыми разными эстетическими дефектами.
Клиника ÄSTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов.0 Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.
Адрес: улица Короглу Рахимова, 47
Вы можете записаться на процедуры по телефонам: +994125555534, +994504000303