Улиткотерапия – способна сотворить чудеса с кожей лица и тела

В клинике эстетической косметологии ÄSTHETIK LAB вы можете попробовать на себе улиткотерапию. Улиткотерапия – это косметологическая услуга, способная сотворить чудеса с кожей лица и тела. Сегодня эта процедура пользуется особым спросом, благодаря высокой эффективности и безболезненности.

Для массажа используются лечебные сухопутные улитки родом из Африки – ахатины. Полезные свойства этих моллюсков были открыты давно, но в медицине их стали использовать сравнительно недавно.

Улиткотерапия – это улитковый массаж. Улитки перемещаются по обрабатываемой зоне, выделяя слизь, богатую полезными веществами. В слизи ахатинов содержится большое количество полезных веществ, а именно: эластин, коллаген; протеаза, хитозан; гликолевая кислота; витамины А, В, С, Е.

Ползая по коже лица или тела, улитки оставляют слизь, оказывающую оздоравливающий и омолаживающий эффект. Результаты курса улиткотерапии:

Омолаживающий эффект – разглаживание морщин, повышение тугора кожи, коррекция овала лица, общий эффект дорогого лифтинга.

Отбеливание – устранение пигментации и веснушек.

Восстановление – рассасываются следы от акне, небольшие рубцы и шрамы.

Защита – антиоксиданты защищают от ультрафиолета и свободных радикалов.

Очищение – эффект пилинга, подходит даже для чувствительной кожи.

Улиткотерапия подходит как для молодой, так и для увядающей кожи, помогает бороться с самыми разными эстетическими дефектами.

Клиника ÄSTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов.0 Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.

Адрес: улица Короглу Рахимова, 47

Вы можете записаться на процедуры по телефонам: +994125555534, +994504000303