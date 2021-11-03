A-Qroup выплатила 23 000 AZN на лечение ребенка

Рождение малыша — это всегда волнительно и приносит счастье и радость в дом. Но порой на пути стоит череда тяжелых испытаний.

Страховая компания A-Qroup оплатила жизненно важное хирургическое вмешательство своего Застрахованного - новорожденного малыша с диагнозом – врождённый порок сердца.

Малыш получил необходимое лечение в Турции. За пару пройденных месяцев A-Qroup оплатила все счета по проведенным медицинским процедурам за рубежом. Сумма выплат составила 23 000 AZN. A-Qroup производит выплаты за лечение поэтапно, по мере предоставления необходимых документов, подтверждающих выполненные врачами лечебные мероприятия.

Впереди еще месяцы лечения. Мы все верим и надеемся, что все завершится благополучно!

Напомним, что СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке свыше 26 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращения времени на выплаты страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования и по 3 видам обязательного.