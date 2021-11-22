Продлен срок годности препарата Pfizer/Biontech – минздрав Азербайджана

Общество 22 ноября 2021 13:16 (UTC+04:00)
Продлен срок годности препарата Pfizer/Biontech – минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Срок годности препарата Pfizer/Biontech от коронавируса продлен с шести до девяти месяцев, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Учитывая заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и Администрации по делам продовольствия и медикаментов США, надлежащим структурам стран, которые используют Pfizer/Biontech в вакцинации от COVID-19, направлено письмо о продлении срока годности препарата.

В связи с этим срок годности вакцины Pfizer/Biontech, используемой в настоящее время в Азербайджане, продлен до 31 декабря 2021 года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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