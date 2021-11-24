В минздраве Азербайджана прокомментировали возможное влияние вакцинации на артериальное давление
БАКУ /Trend/ - Некоторые граждане утверждают, что после вакцинации от коронавируса у них повысилось артериальное давление.
Как сообщил Trend эксперт минздрава Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов, это не связано с вакцинацией.
"У кого-то периодически могут быть скачки артериального давления. Неверно увязывать вакцинацию со скачками артериального давления", - сказал Эйвазов.
Отметим, что на 23 ноября в Азербайджане общее количество использованных доз вакцины от коронавируса составило 10 328 843. При этом 5 055 303 гражданина получили первую дозу вакцины, 4 532 579 - вторую, 740 961 - третью.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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