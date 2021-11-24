В минздраве Азербайджана прокомментировали возможное влияние вакцинации на артериальное давление

БАКУ /Trend/ - Некоторые граждане утверждают, что после вакцинации от коронавируса у них повысилось артериальное давление.

Как сообщил Trend эксперт минздрава Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов, это не связано с вакцинацией.