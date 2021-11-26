Российская гимнастка рассказала о своих впечатлениях от Баку

БАКУ /Trend/ - Баку произвел на меня яркое впечатление, и было очень приятно прогуляться по городу. Об этом сказала Trend участница Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, российская гимнастка Татьяна Кулешова.

"Мы совершили прогулку по Баку, побывали в Старом городе. Мне очень понравилась столица Азербайджана, даже не думала, что город оставит такие яркие впечатления. Надеюсь, что после соревнований представится еще возможность ознакомиться с достопримечательностями Баку, побродить по улочкам Старого города", - сказала Кулешова, которая впервые прилетела в Азербайджан.

По словам российской гимнастки, справиться с волнением на соревнованиях ей помогает присутствие и поддержка тренера.

"И еще очень приятно, когда за тебя болеет твоя команда. Соперничества между нами нет, команда у нас сплоченная и дружная. Отмечу, что Арена гимнастики в Баку мне нравится, тренировочный зал очень хороший, а соревновательный зал – вообще отличный. Здесь абсолютно не ощущается волнение", - добавила она.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)