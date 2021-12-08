В Азербайджане обнародовано число состоящих на учете наркопотребителей

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Республиканском центре на учете состоят 33 788 наркопотребителей.

Как передает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор Центра Орхан Джафаров в прямом эфире на тему "Борьба с наркоманией" на странице минздрава Азербайджана в Instagram.

"Из них 619 - женщины. Что касается возрастных групп, то среди лиц 15-17 лет насчитывается 9 наркоманов, 18-24 года - 2 242, 25-29 лет – 5 403, старше 65 лет – 207 наркоманов", - уточнил генеральный директор Центра.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)