В Азербайджане с 1 февраля 2022 г. все работники госведомств и сферы услуг должны быть полностью вакцинированными от COVID-19 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 1 февраля 2022 года все работники государственных ведомств и сферы услуг должны быть полностью вакцинированными от коронавируса, сообщает в субботу Trend со ссылкой на решение Кабмина, подписанное премьер-министром Али Асадовым.

Согласно решению, с 1 февраля 2022 года все сотрудники государственных органов (учреждений), всех медицинских, фармацевтических, научных и образовательных учреждений, независимо от форм собственности, от работы по трудовым или гражданско-правовым договорам, а также все работники сферы труда и услуг, указанных в приложении к постановлению Кабинета министров Азербайджана от 26 мая 2021 "О мерах, связанных с продлением срока особого карантинного режима и снятием некоторых ограничений", должны быть вакцинированы двумя дозами вакцины от COVID-19 или иметь подтверждающий документ о наличии иммунитета после выздоровления от коронавируса, либо сертификат о противопоказании к вакцинации.

Отметим, что в настоящее время не менее 80 процентов сотрудников государственных ведомств, а также работников вышеуказанных учреждений должны быть полностью вакцинированы от коронавируса или иметь подтверждающий документ о наличии иммунитета после выздоровления от коронавируса, либо сертификат о противопоказании к вакцинации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)