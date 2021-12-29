За этот год в Восточном Зангезуре и Карабахе 66 раз были проведены мониторинговые работы - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - За этот год в Восточном Зангезуре и Карабахе 66 раз были проведены мониторинговые работы.

Об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, сообщает в среду Trend.

Она отметила, что с этих территорий взято 657 проб воды.

"Пробы, взятые из реки Охчучай, показали, что это самая загрязненная река этих территорий. Информация об этом представлена надлежащим структурам и международным организациям", - подчеркнула Тагиева.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)