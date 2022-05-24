В Шеки пройдут товарищеские соревнования по художественной гимнастике, посвященные Дню независимости

БАКУ /Trend/ - С 27 по 29 мая в Шекинском олимпийском спортивном комплексе впервые пройдут товарищеские соревнования по художественной гимнастике, посвященные Дню независимости, сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях гимнастки выступят в индивидуальной программе (в возрастных категориях "пре-юниорки" - 2010-2011 г.р.; "юниорки" - 2007-2009 г.р.; "взрослые" - 2006 г.р. и старше) и в составе команд в групповых упражнениях ("пре-юниорки" - 2010-2011 г.р., "взрослые" - 2006 г.р. и старше).

В ходе трехдневных соревнований определятся победители в многоборье и по отдельным предметам как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.

Отметим, что организация Федерацией гимнастики Азербайджана национальных соревнований в регионах, контрольных тренировок наших гимнасток перед престижными соревнованиями, показательных выступлений, а также мастер-классов уже стала традицией.

Впервые в 2011 году 18-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике прошел не в столице Баку, а в Гусаре. В 2015 году в Олимпийском образовательно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире были организованы 23-е Первенство Азербайджана и 3-й Кубок регионов по художественной гимнастике.

Организация товарищеских соревнований направлена на развитие гимнастики в регионах и популяризацию данного вида спорта.

Поклонники гимнастики получат возможность напрямую наблюдать за захватывающими выступлениями спортсменок. Желающие посетить соревнования в качестве зрителей должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации, иммунный сертификат, либо сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Вход в комплекс - свободный.