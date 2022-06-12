В Азербайджане сегодня будут проведены очередные экзамены

БАКУ /Trend/ - 12 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру по иностранному языку и экзамен на соискание ученой степени доктора философии. А также будет проведен тестовый экзамен по азербайджанскому языку (вторая попытка) для выпускников текущего года, не принявших участие в проведенном 8 мая экзамене по азербайджанскому языку для общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования в рамках выпускного экзамена, и для абитуриентов текущего и прошлых лет, подавших заявление о приеме в высшие и средние специальные учебные заведения, но получивших за экзамен, состоявшийся 8 мая, оценку «незачет».

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, на вступительный экзамен в докторантуру было зарегистрировано 1718 человек (1672 человека на английском языке, 24 человека на французском языке, 22 человека на немецком языке), на экзамен на соискание ученой степени доктора философии был зарегистрирован 491 человек (470 человек на английском языке, 14 человек на французском языке, 7 человек на немецком языке). Экзамен на соискание ученой степени доктора философии по азербайджанскому языку сдадут 9 иностранцев.

В экзамене также примут участие два кандидата с ограниченными физическими возможностями.

Ожидается, что в экзамене по азербайджанскому языку (как государственному) примут участие 1153 абитуриента (учащихся).

Экзамены начинаются в 11:00. Допуск к экзамену заканчивается за 15 минут до его начала. После этого участники не допускаются в здание, где проходит экзамен.