В минздраве Азербайджана прошла встреча с турецкой делегацией

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK).

Как сообщили Trend в понедельник в минздраве, приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул взаимную поддержку Турцией и Азербайджаном друг друга, а также отметил, что дружественные отношения между двумя странами сегодня находятся благодаря главам государств на самом высоком уровне.

Выразив удовлетворение взаимодействием между Турцией и Азербайджаном в области медицины, Теймур Мусаев напомнил о визите делегации министерства здравоохранения в мае текущего года в братскую Турцию: "В рамках двухдневного визита мы провели плодотворные обсуждения на встрече с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджей. Также мы ознакомились с деятельностью ведущих медицинских учреждений братской страны".

Министр назвал полезным изучение опыта Турции во всех областях здравоохранения. Он отметил, что будущее здравоохранения за цифровизацией: "Опыт братской Турции в этой области неоценим. Турецкая модель в данной сфере является образцовой".

В свою очередь представители DEİK выразили заинтересованность в сотрудничестве с минздравом Азербайджана в областях медицинского туризма, исследований в сфере цифровой трансформации здравоохранения.

На встрече состоялся плодотворный обмен мнениями между Азербайджаном и Турцией о сотрудничестве в области здравоохранения, совместных проектах. В завершение встречи стороны договорились о развитии сотрудничества.

(Перевод: Нубар Кулузаде)