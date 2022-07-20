В минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ситуация с коронавирусом в мире, в том числе и Азербайджане, ухудшается.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил эксперт - инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайар Эйвазов.

По его словам, последняя статистика свидетельствует об ухудшении ситуации с коронавирусом в Азербайджане.

"Это было ожидаемо. Мы говорили, что к концу лета и осенью уровень инфицирования COVID-19 будет относительно расти. Необходимо следовать рекомендациям, чтобы преодолеть эту волну коронавируса с наименьшими потерями", - сказал Эйвазов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)