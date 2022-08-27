В Лачине начали работу бригады скорой медицинской помощи

БАКУ /Trend/ - В Лачине начали действовать бригады скорой неотложной медицинской помощи при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Как сообщили Trend в Объединении, министерство обороны обратилось в TƏBIB для контроля за здоровьем военнослужащих азербайджанской армии.

На основании этого обращения в Лачине начали работу две бригады врачей скорой медицинской помощи, состоящие из сотрудников диспетчерского центра "113" Станции скорой неотложной медицинской помощи при TƏBIB и станции скорой неотложной медицинской помощи Ходжавендской центральной районной больницы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)