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В Азербайджане началась сертификация учителей

Общество Материалы 30 августа 2022 12:18 (UTC +04:00)
В Азербайджане началась сертификация учителей

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался процесс сертификации учителей.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве науки и образования Азербайджана, на начальном этапе в тестовых экзаменах примут участие более 11 тысяч учителей начальных классов, работающих в общеобразовательных учреждениях, подведомственных министерству науки и образования, Управлению образования по городу Баку, Абшерон-Хызынском, Гянджа-Дашкесанском, Губа-Хачмазском региональных управлениях образования.

Тестовые экзамены будут организованы 30 августа - 1 сентября в 8 экзаменационных центрах Баку, Сумгайыта, Гянджи и Хачмазского района.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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