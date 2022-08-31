Азербайджанский комитет против пыток провел мониторинг в следственном изоляторе СГБ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский комитет против пыток провел мониторинг в следственном изоляторе и месте временного содержания Службы государственной безопасности (СГБ).

Об этом Trend сообщил в среду заместитель председателя комитета Эльчин Ширинов.

Он отметил, что члены комитета встретились с лицами, содержащимися в изоляторе, ознакомились с условиями содержания.

"Мы с председателем комитета Туралом Гусейновым провели мониторинг. В ходе мониторинга было установлено, что следственный изолятор отремонтирован. Созданы все необходимые условия для задержанных. На территории созданы большой тренажерный зал, прогулочная площадка, отремонтированы столовая, кухня. Камеры отремонтированы и созданы ванные комнаты, установлены телевизоры, улучшена система вентиляции", - сказал он.

Зампредседателя отметил, что в ходе мониторинга были проведены встречи с каждым из задержанных лиц.

"Задержанные сказали, что для них созданы нормальные условия. Они отметили, что в течение дня им выделяется время для занятий спортом. У каждого задержанного отдельный адвокат. Обеспечено трехразовое питание, созданы условия для телефонной связи с членами семьи", - добавил Ширинов.

Представитель комитета добавил, что в следственном изоляторе они встретились с бывшим заместителем начальника Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета Рашадом Бабаевым, экс-начальником Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета генерал-майором Масумом Расуловым и другими задержанными лицами. Никто из них на условия содержания не жаловался.

(Перевод: Нубар Кулузаде)