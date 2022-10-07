В прошлом месяце Бакинский метрополитен перевез более 18 млн пассажиров

Bakı metropoliteni ötən ay 18 milyondan çox sərnişin daşıyıb

БАКУ /Trend/ - За сентябрь Бакинский метрополитен перевез 18, 336,117 тысячи пассажиров.

Об этом Trend сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что ежедневно в среднем 611 204 пассажира пользовались метро. В связи с началом нового учебного года и традиционного периода отпусков с 15 сентября наблюдается прогнозируемый рост числа пассажиров.

"В течение 12 рабочих дней после 15 сентября метрополитен ежедневно перевозил в среднем 749 011 пассажиров. Количество пассажиров, перевезенных за 12 дней, составило 49,02 процента от количества пассажиров, перевезенных в остальные дни месяца", - добавил Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)