Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Экс-начальник управления минобороны Азербайджана помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы

Общество Материалы 29 ноября 2022 10:23 (UTC +04:00)
Экс-начальник управления минобороны Азербайджана помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы

Читайте Trend в

Самир Али
Самир Али
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Находящийся под арестом бывший начальник финансового управления минобороны Азербайджана Низами Мамедов помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

Как сообщает во вторник Trend, это подтвердил Рашад Мирмехтизаде, адвокат Низами Мамедова, арестованного по решению суда 2 марта 2022 года.

По словам адвоката, в связи с серьезными проблемами со здоровьем Низами Мамедов был переведен из следственного изолятора в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

Мирмехтизаде отметил, что большая часть денежных средств, присвоенных его подзащитным совместно с начальниками финслужб воинских частей, уже возвращена в госбюджет.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости