Экс-начальник управления минобороны Азербайджана помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы

БАКУ /Trend/ - Находящийся под арестом бывший начальник финансового управления минобороны Азербайджана Низами Мамедов помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

Как сообщает во вторник Trend, это подтвердил Рашад Мирмехтизаде, адвокат Низами Мамедова, арестованного по решению суда 2 марта 2022 года.

По словам адвоката, в связи с серьезными проблемами со здоровьем Низами Мамедов был переведен из следственного изолятора в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

Мирмехтизаде отметил, что большая часть денежных средств, присвоенных его подзащитным совместно с начальниками финслужб воинских частей, уже возвращена в госбюджет.

(Перевод: Фидан Мустафаева)