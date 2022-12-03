В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, борющихся с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Продлен срок предоставления срочных надбавок к заработной плате медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусом нового типа (COVID-19).

Как сообщает в субботу Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, срочная надбавка к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусом нового типа (COVID-19), будет предоставляться до 1 января 2023 года.

Ранее этот срок был установлен до 1 ноября 2022 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)