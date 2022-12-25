За пассажирами рейса Сингапур-Лондон в Баку прилетел еще один Airbus 380 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - За пассажирами рейса Сингапур-Лондон авиакомпании Qantas Airways, самолет которого совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, прилетел другой лайнер авиакомпании – Airbus 380

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев, этим самолетом сегодня рано утром пассажиры данного рейса будут доставлены из Баку в пункт назначения.

С прибытием лайнера Airbus 380 в Международный аэропорт Гейдар Алиева можете ознакомиться в видеоролике по ссылке: https://youtu.be/XhxI4ETFe88

Отметим, что 23 декабря капитан двухпалубного лайнера A380 подал сигнал о посадке в бакинском аэропорту, находясь в воздушном пространстве над территорией Грузии.

Причиной аварийной посадки стал сработавший датчик задымления в грузовом отсеке самолета.

Бакинский аэропорт является одним из немногих в мире, оснащенным необходимым оборудованием для обслуживания данного типа самолета и взлетно-посадочной полосой, которая готова принять такой большой лайнер.

Примечательно, что это не первый случай, когда экипажи A380 запрашивают аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.