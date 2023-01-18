20 января бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" в связи с годовщиной трагедии 20 января будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявили в ведомстве.

Отмечено, что в связи с Днем всенародной скорби в метро будет реализован план специальных мероприятий.

Отметим, что 20 января в 12.00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана минутой молчания будет почтена память шехидов 20 Января. Все поезда будут выведены на станции по заранее разработанному для этого плану. В память о шехидах поезда в течение минуты подадут непрерывный звуковой сигнал.

По сложившейся традиции, в знак особого почитания памяти наших шехидов, в первой половине дня на платформе станции "20 января" выстроится караул из сотрудников метрополитена.

(Перевод: Нубар Кулузаде)