Обнародованы результаты мониторинга по птичьему гриппу в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты эпизоотологического мониторинга, проведенного Агентством продовольственной безопасности Азербайджана в целях защиты территории страны от высокопатогенного заболевания птичьим гриппом.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, мониторинг, проведенный с 23 по 27 января 2023 года, был проведен в охотничьих хозяйствах Махмудчала, Агзыбир и Яшма в Билясуварском, Шабранском и Хызинском районах, на Абшеронском полуострове, был проведен общий осмотр диких птиц в водно-болотных, прибрежных зонах национальных парков Абшерон, Ширван, Аггель, Гызылагадж, в Сальянском, Агджабединском и Ленкоранском и других районах.

С целью выявления возбудителя заболевания с целью забора патологических материалов было выловлено 59 различных видов диких птиц. За это время было обследовано 90 птиц на 9 промышленных птицеводческих предприятиях различного размера в Баку и Сумгайыте, в Абшеронском, Ленкоранском, Джалилабадском, Хачмазском, Сиязанском, Сальянском и Нефтчалинском районах, а в 179 семейных хозяйствах в Баку, Шабранском, Хызинском, Сальянском, Абшеронском, Ленкоранском, Агджабединском, Хачмазском, Астаринском и Нефтчалинском районах были взяты образцы крови для лабораторного исследования, собраны эпизоотологические данные 537 домашних птиц различных видов.

В ходе мониторинга образцы, взятые у диких и домашних птиц, были исследованы в Центральной ветеринарной лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности. В результате анализа обследований и общих эпизоотологических наблюдений возбудителя высокопатогенного заболевания птичьим гриппом и птицы с подозрительными клиническими признаками заболевания выявлено не было.

В ходе мониторинга также велись наблюдения на природных территориях, в семейных и фермерских хозяйствах среди животных, подверженных бешенству и чуме мелкого рогатого скота - больных или погибших животных обнаружено не было.

(Перевод: Фидан Мустафаева)