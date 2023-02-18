Сегодня в Баку стартует Кубок мира по прыжкам на батуте

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Национальной арене гимнастики в Баку будет дан старт Кубку мира по прыжкам на батуте, сообщает в субботу Trend.

Соревнования с участием более 60 гимнастов из 16 стран мира пройдут 18-19 февраля. Спортсмены выступят в индивидуальных и синхронных программах.

Азербайджан представит Сельджан Махсудова - серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране.

На Кубке мира будут разыграны четыре комплекта наград – в индивидуальной программе и синхронных прыжках среди мужчин и женщин. Также участники, набравшие наивысший балл на соревновании, будут удостоены награды AGF Trophy.

Согласно регламенту, 18 и 19 февраля соревнования начнутся в 12:00. В первый день Кубка, 18 февраля, пройдет квалификация в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. 19 февраля в первой половине соревновательного дня состоится второй этап квалификации в индивидуальной программе у мужчин, а затем, в 14:20, начнутся финалы.