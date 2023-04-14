В Баку состоялось торжественное открытие Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 14 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялось торжественное открытие 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, сообщает Trend.

На церемонии были представлены страны, участвующие в Международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Отметим, что соревнования пройдут 14-16 апреля. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира. Помимо юных гимнасток (юниорок), также свои выступления представят взрослые спортсменки (сеньорки).

Азербайджан представят 38 гимнасток - из них 20 граций выступят в индивидуальной программе (6 сеньорок, 14 юниорок), 18 спортсменок выступят в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).

Победители определятся в многоборье, командном зачете и по отдельным предметам.

Отметим, что впервые в Азербайджане Международный турнир AGF Junior Trophy среди юниорок прошел в 2018 году, а затем и в 2019 году. Для наших взрослых гимнасток данный турнир также станет тестовым перед Кубком мира FIG по художественной гимнастике, который пройдет 21-23 апреля в Баку.