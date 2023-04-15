В Азербайджане задержаны еще 18 человек, привлеченных гражданами Ирана к наркокурьерству (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отдела Наримановского районного управления полиции города Баку за последний месяц, было задержано 18 человек, организовавших незаконный оборот и сбыт наркотиков.

Как сообщили в субботу Trend в Наримановском РОП, у них было изъято около пяти килограммов наркотических средств, психотропных веществ, а также электронные весы.

В отношении Тамерлана Алиева, Нурлана Агдамифара, Амида Набиева, Орхана Ахундова, Эльчина Джафарова, Рамиль Меджнуни, Султана Рзаева, Кахина Мамедова, Агасафа Хуршидова, Вусала Азизова, Рашада Асланова, Фейруза Джавадова, Рахиля Ганиева, Амины Сафаровой, Ильяса Худадатзаде, Ровшана Абдулова, Ровшана Велиева и Гульнар Агаевой возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Некоторые задержанные сказали, что покупали наркотики в городе Баку у граждан Ирана, с которыми они познакомились в социальных сетях.

На территории Наримановского района Баку продолжается операция по выявлению лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.