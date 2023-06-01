В Баку прошла Конференция «Обеспечение академической честности в эпоху искусственного интеллекта» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 30 мая 2023 года во Французско-Азербайджанском университете (UFAZ) состоялась конференция на тему «Обеспечение академической честности в эпоху искусственного интеллекта».

Со вступительной речью к участникам мероприятия обратился Ректор Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности проф. Др. Мустафа Бабанлы, представив краткую обзорную информацию о важности академической честности в современную эпоху.

Далее председатель правления «Innovation Management and TRIZ Institute» проф. Др. Али Б. Кутван рассказал о важности поощрения студентов к творчеству в наше время.

На мероприятии выступили одни из организаторов конференции, представитель компании «TURNITIN» по регионам Восточной Европы, Южного Кавказа и Средней Азии Катя Левченко и ее коллега Дритан Манай.

Гости представили информацию о деятельности компании «TURNITIN» и ответили на вопросы гостей.

Также была подчеркнута важность использования услуг этой компании в Азербайджане, обсуждены работы, которые предстоит провести в этом направлении – добавление азербайджанского языка в базу «Turnitin» и проведение адаптационных работ в высших учебных заведениях.

В рамках мероприятия, с целью повышения качества учебного процесса в сфере высшего образования, определения наличия и соответствия нормативных документов в этом направлении, был подписан трехсторонний меморандум о намерениях между «Innovation Management and TRIZ Institute» », «Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности» и «Turnitin».

На проходящем мероприятии председатель правления Агентства по обеспечению качества образования, доц. проф. Др. Улькер Саттарова, представитель Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики доц. Фируза Майылова, рассказала о текущей ситуации в сфере образования в Азербайджане.

В качестве эксперта свое мнение в этом отношении выразили член Общественного совета при Министерстве образования доц. Эльмина Казымзаде.В выступлении эксперта говорилось также о качестве научных публикаций. Декан педагогического факультета Университета АДА b.u.f.d. Ульвия Микаилова и Баxчагюль Иманова, заместитель декана факультета дополнительного образования Бакинской высшей школы нефти, поделились своим опытом относительно услуг компании «TURNİTİN» в своих учебных заведениях и ответили на вопросы гостей.

Организаторы вручили благодарственные письма основным докладчикам мероприятия.

В завершении, председатель правления председатель правления «Innovation Management and TRIZ Institute» проф. Др. Али Б. Кутван подвел итоги конференции.