Министр здравоохранения Азербайджана поздравил турецкого коллегу с вступлением в состав нового правительства

БАКУ/Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев направил поздравительное письмо своему турецкому коллеге Фахреттину Кодже в связи с переназначением на пост министра здравоохранения Турции.
В письме говорится:
«Переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана братским турецким народом на президентских выборах в Турции 28 мая 2023 года является источником гордости для каждого азербайджанца.
Мы поздравляем Вас в связи со вступлением в состав вновь
сформированного правительства. В результате успешных реформ,
проводимых Турцией в области здравоохранения в последние годы,
система здравоохранения братской страны сегодня в числе передовых в
мире и достигнут значительный прогресс в показателях роста уровня
здоровья населения.
Мы верим, что дальнейшее успешное сотрудничество между министерствами здравоохранения наших стран продолжится и в будущем.
Еще раз поздравляем Вас с назначением на должность министра здравоохранения. Желаем Вам дальнейших успехов на Вашей ответственной должности и выражаем уверенность в том, что профессиональные отношения между нашими министерствами будут в значительной степени способствовать укреплению братских отношений между нашими народами».