Министр здравоохранения Азербайджана поздравил турецкого коллегу с вступлением в состав нового правительства

БАКУ/Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев направил поздравительное письмо своему турецкому коллеге Фахреттину Кодже в связи с переназначением на пост министра здравоохранения Турции.

В письме говорится:

«Переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана братским турецким народом на президентских выборах в Турции 28 мая 2023 года является источником гордости для каждого азербайджанца.

Мы поздравляем Вас в связи со вступлением в состав вновь сформированного правительства. В результате успешных реформ, проводимых Турцией в области здравоохранения в последние годы, система здравоохранения братской страны сегодня в числе передовых в мире и достигнут значительный прогресс в показателях роста уровня здоровья населения.

Мы верим, что дальнейшее успешное сотрудничество между министерствами здравоохранения наших стран продолжится и в будущем.

Еще раз поздравляем Вас с назначением на должность министра здравоохранения. Желаем Вам дальнейших успехов на Вашей ответственной должности и выражаем уверенность в том, что профессиональные отношения между нашими министерствами будут в значительной степени способствовать укреплению братских отношений между нашими народами».