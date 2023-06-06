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Министр здравоохранения Азербайджана поздравил турецкого коллегу с вступлением в состав нового правительства

Общество Материалы 6 июня 2023 16:24 (UTC +04:00)
Министр здравоохранения Азербайджана поздравил турецкого коллегу с вступлением в состав нового правительства

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БАКУ/Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев направил поздравительное письмо своему турецкому коллеге Фахреттину Кодже в связи с переназначением на пост министра здравоохранения Турции.

В письме говорится:

«Переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана братским турецким народом на президентских выборах в Турции 28 мая 2023 года является источником гордости для каждого азербайджанца.

Мы поздравляем Вас в связи со вступлением в состав вновь сформированного правительства. В результате успешных реформ, проводимых Турцией в области здравоохранения в последние годы, система здравоохранения братской страны сегодня в числе передовых в мире и достигнут значительный прогресс в показателях роста уровня здоровья населения.
Мы верим, что дальнейшее успешное сотрудничество между министерствами здравоохранения наших стран продолжится и в будущем.

Еще раз поздравляем Вас с назначением на должность министра здравоохранения. Желаем Вам дальнейших успехов на Вашей ответственной должности и выражаем уверенность в том, что профессиональные отношения между нашими министерствами будут в значительной степени способствовать укреплению братских отношений между нашими народами».

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