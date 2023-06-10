Армянские жители Карабаха беспрепятственно переходят через ППП "Лачин" - новые кадры

БАКУ /Trend/ - Армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана беспрепятственно переходят через ППП "Лачин", установленный на межгосударственной границе с Арменией.

Как сообщает в субботу Trend, на новых опубликованных кадрах ясно видно прохождение ими на ППП "Лачин" соответствующей процедуры для перехода в направлении Ханкенди-Горус.

Обеспечен проезд автомобиля Международного комитета Красного Креста с гражданскими лицами.

Отметим, что армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана могут беспрепятственно проходить через погранично-пропускной пункт "Лачин" в любое время суток, для чего созданы все условия.

Представляем вниманию читателей новые видеокадры.