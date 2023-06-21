Названо число ликвидированных и зарегистрированных религиозных организаций в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С 2009 года по настоящее время в Азербайджане ликвидировано семь религиозных учреждений.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджанской Республики Гюндуз Исмаилов на конференции на тему "Модель государства-религии Азербайджана".

По его словам, по сравнению с 2009 годом процесс регистрации религиозных организаций в 2023 году увеличился в два раза.

"Так, в 2017 году число зарегистрированных религиозных организаций составило 760, в 2019 - 940, а в 2023 году на данный момент - 1002", - отметил Исмаилов.