Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО) (Дополнено)

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ЛАЧИН /Trend/ - 22 июня генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев прибыл в Лачин, сообщает в четверг из Лачина корреспондент Trend.

После церемонии открытия нового административного здания прокуратуры Лачинского района началось оперативное совещание с участием руководства Генеральной прокуратуры, специального представителя Президента Азербайджана Масима Мамедова в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и военных прокуроров подведомтвенных районов и территорий, действующих на освобожденных территориях Азербайджана.

Выступая со вступительной речью на совещании, Камран Алиев дал необходимые поручения и указания.

Генеральный прокурор заявил, что после оккупации Лачина и до возвращения его под контроль Азербайджана 26 августа 2022 года соответствующими государственными органами Армении и незаконно поселившимися там лицами армянской национальности были намеренно разрушены и приведены в непригодное для проживания состояние 1 511 из 2 020 частных жилых домов, расположенных в этом городе.

Было отмечено, что из 27 общих жилых зданий 19 были намеренно полностью разрушены и приведены в негодность, 8 – повреждены. В общей сложности из 190 административных зданий 143 были намеренно полностью разрушены и приведены в негодность, а 47 – повреждены.

Подчеркнуто, что при возвращении города Лачин Азербайджану в августе 2022 года лицами армянской национальности, проживавшими в принадлежащих гражданам Азербайджанской Республики 509 частных жилых домах в Лачине в период оккупации, по поручению и при специальной поддержке соответствующих государственных органов Армении в этих домах были намеренно разрушены стены, потолки, полы, кровельные покрытия, двери и окна, а также учинены пожары. Этим домам был нанесен ущерб различной степени, они были приведены в негодность. Подобные действия были совершены и в селах Лачинского района.

Указанные факты установлены неопровержимыми доказательствами по уголовному делу, расследуемому Следственным управлением Генеральной прокуратуры.