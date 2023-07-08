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В тушении пожара в Хызинском районе активно участвует и местное население – минэкологии

Общество Материалы 8 июля 2023 17:05 (UTC +04:00)
В тушении пожара в Хызинском районе активно участвует и местное население – минэкологии

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БАКУ /Trend/ - Местные структуры министерства экологии и природных ресурсов и сотрудники МЧС принимают меры по тушению пожара в Хызинском районе.

Об этом Trend сообщила в субботу руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

"Также принимает активное участие в тушении пожара местное население", - сказала она.

Напомним, что сегодня в Алтыагаджском заповеднике в районе села Тыхлы Хызинского района произошел пожар.

Отметим, что Алтыагаджский национальный заповедник создан распоряжением Президента Азербайджана от 31 августа 2004 года на административной территории Хызинского и Сиязаньского районов.

Общая площадь заповедника составляет 11,035 гектара.

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