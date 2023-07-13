Еще 23 семьи переселились в город Лачин

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в реконструированный город Лачин.

Как передает Trend, 13 июля из жилого комплекса «Гобу Парк 3» Гарадагского района Баку выехала очередная группа. На данном этапе в город Лачин переселено еще 23 семьи - 85 человек.

Переселившиеся семьи поселятся в домах, в которых они когда-то жили в Лачине, которые были отреставрированы или перестроены на основании поручений главы государства после окончания оккупации.

В результате Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, созданы возможности для добровольного, безопасного и достойного возвращения в родные края спустя 30 лет.

Жители города Лачин, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

В церемонии отправки семей в город Лачин приняли участие официальные представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, а также Исполнительной власти Лачинского района.

Таким образом, до сегодняшнего дня обеспечено постоянное поселение в городе Лачин 93 семей – 351 человека.