Действующие в Нахчыване НПО обратились к международной общественности

БАКУ /Trend/ - Неправительственные организации, действующие в Нахчыванской АР Азербайджана, обратились к международной общественности.

Как сообщает в понедельник Trend, в обращении говорится, что Нахчыванская АР более 30 лет живет в условиях блокады.

В обращении говорится, что население Нахчывана почти 15 лет оставалось без газа из-за блокады со стороны Армении, не было даже электричества. Энергетические линии, идущие из остальной части Азербайджана, были перерезаны Арменией. Связь между Нахчываном и Баку ранее осуществлялась по железной дороге, движение по ней было прервано в 1992 году после обстрела последнего проехавшего по ней поезда.

"Почему те, кто распространял одно за другим заявления на основе ложных сведений, клеветы, необоснованно обвиняя азербайджанское государство, ни разу не поднял вопрос о многолетней блокаде Нахчывана?" - говорится в обращении.

НПО, обращаясь к международной общественности, отмечают, что этот предвзятый, лицемерный подход вызывает у них возмущение. "Если международная общественность хочет увидеть настоящую блокаду в регионе, то может увидеть ее на примере находящейся в блокаде Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в обращении.

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