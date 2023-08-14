В Физули произошло ДТП, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В Физулинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает в понедельник Trend, данную информацию распространило Главное управление Государственной дорожной полиции МВД.

Было отмечено, что около 19 часов житель Агстафинского района Эльхан Эйнур оглу Гасанов, 2000 года рождения, управлявший автомобилем марки "Mercedes Benz" с государственным регистрационным знаком 90-XM-210, на крутом повороте в районе села Ашагы Кюрдмахмудлу Физулинского района потерял управление транспортным средством. Выехав на полосу встречного движения, данный автомобиль столкнулся с другим автомобилем - марки "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным знаком 07-BG-127, которым управлял житель города Сальян Рашад Рашид оглу Назаров, 1985 года рождения.

В результате аварии пассажир автомобиля марки "ВАЗ" погиб на месте происшествия, а водитель Рашад Назаров скончался впоследствии в медицинском учреждении, куда он был госпитализирован.

На место происшествия были привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции и других соответствующих структур, были приняты необходимые меры по восстановлению движения, по факту проводится расследование.