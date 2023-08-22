Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Предотвращена контрабанда в Азербайджан наркотических средств общим весом более 29 килограммов.

Как сообщает во вторник Trend, данную информацию распространила Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.

"В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, на территории службы пограничного отряда "Гейтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы была предотвращена контрабанда в Азербайджан наркотических средств общим весом 29 килограммов 455 граммов.

В результате проведенных погранично-розыскных и оперативных мероприятий 20 августа в 12:15 на территории Службы пограничной заставы, расположенной вблизи села Лазран Ярдымлинского района, были изъяты наркотические средства общим весом 5 килограммов 15 граммов (2 кг 430 граммов марихуаны, 2 кг 585 граммов опия), а также в 13:10 в селе Эдише Джалилабадского района на территории, расположенной около пограничной заставы были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 24 килограмма 440 граммов (13 кг 760 граммов марихуаны, 7 кг 870 граммов героина, 1 кг 815 граммов опиума и 995 граммов метамфетамина).

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.